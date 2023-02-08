Американский губернатор о речи Байдена – его волнуют левацкие фантазии, а не суровая реальность США

Разделительная линия в Америке проходит уже не между правыми и левыми — выбор сейчас между нормой и безумием. Об этом в эфире Fox News сказала губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс, комментируя обращение Джо Байдена к конгрессу. По её словам, 80-летний глава Белого дома сдал свою президентскую власть сборищу леворадикалов, которые даже не могут сказать, что значит «женщина».

САРА ХАКАБИ САНДЕРС, губернатор штата Арканзас: Признаюсь первой: у меня с президентом Байденом мало общего. Я — за свободу, он — за правительственный контроль. Мне 40, и я самый молодой губернатор в стране. Ему 80, и он — самый старый президент в истории США. Я стала первой женщиной, возглавившей родной штат. А он стал первым мужчиной, который сдал свою президентскую власть сборищу сторонников пробудизма, которые даже не могут вам сказать, что значит «женщина».

В леворадикальной Америке Вашингтон облагает вас налогами и бросает ваши с трудом заработанные деньги в огонь. А вы оказываетесь под гнётом высоких цен на бензин и пустых полок в продуктовых магазинах. При этом наших детей учат ненавидеть друг друга на основании их расы, а не любить друг друга или нашу великую страну.

Неважно, верит ли Джо Байден в это безумие или же просто слишком слаб для того, чтобы ему противиться, его администрация оказалась полностью захвачена левыми радикалами.

Разделительная линия в Америке проходит уже не между правыми и левыми. Выбор сейчас между нормой и безумием. Настало время для нового поколения руководства республиканцев. Заняв свой пост всего несколько недель назад, я подписала указы, которые запрещают в наших школах критическую расовую теорию, расизм и идеологическую обработку, исключила использование уничижительного термина latinx (для обозначения латиноамеринцев. — ИноТВ) в наших органах власти. Я отменила распоряжения по коронавирусу и сказала «больше никогда» авторитарным предписаниям и карантинам.

Американцы хотят от своего руководства здравого смысла. Но в Вашингтоне администрация Байдена усиливает безумие. Президент Байден унаследовал экономику, которая восстанавливалась самыми быстрыми темпами в истории, самую защищённую границу в истории, обилие дешёвых добываемых внутри страны энергоносителей, быстро растущие зарплаты, модернизированную армию и мир, в котором была стабильность и мир.

Но за последние два года демократы всё это разрушили. Несмотря на безрассудную трату триллионов и огромнейший долг, мы сейчас столкнулись с худшим в американской истории кризисом на границе.

У меня, как у матери, сердце болит за каждого родителя, у которого сын или дочь погибли от наркозависимости. В настоящее время сто тысяч американцев ежегодно умирают от передозировки наркотиков, в большинстве случаев от фентанила, который поступает потоком через нашу южную границу.

Тем не менее администрация Байдена отказывается обезопасить границу и спасти жизни американцев. После многолетних нападок на правоохранительные органы со стороны демократов и после призывов лишить полицию финансирования преступники, совершившие насильственные преступления, теперь бродят свободно, в то время как законопослушные семьи живут в страхе.

За пределами наших границ — от Афганистана до Украины, от Северной Кореи до Ирана — слабость президента Байдена подвергла опасности нашу страну и весь мир. А отказ президента противостоять Китаю, нашему самому грозному противнику, опасен и неприемлем.

Президент Байден не хочет защищать нашу границу, защищать наше небо и защищать наш народ. Он просто не подходит на роль главнокомандующего. И пока вы пожинаете последствия их провалов, администрация Байдена, похоже, больше заинтересована в фантазиях в духе пробудизма, чем в суровой реальности, с которой ежедневно сталкиваются американцы.

Большинство американцев просто хотят жить своей жизнью в свободе и мире. Но в этой устроенной левыми культурной войне мы подвергаемся нападению. Мы не начинали и никогда не хотели бороться. Каждый день нам говорят, что мы должны принимать участие в их ритуалах, салютовать их флагам и поклоняться их ложным идолам. И всё это происходит в то самое время, когда вездесущее правительство сговорилось с ИТ-гигантами, чтобы уничтожить самую американскую вещь — вашу свободу слова. Это ненормально. Это безумие. И это неправильно.

Дата публикации 08 февраля 2023 года.