 

В РФ начались продажи ноутбуков завода «Горизонт»

08.02.2023, 16:10, Разное
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Официальный представитель белорусского бренда «Горизонт» в РФ объявил о выходе в продажу фирменного ноутбука Horizont Н-book 15 МАК4 на местном рынке.

Для россиян предложили на данный момент две конфигурации под кодовыми обозначениями T32E3W и T52E4W. Первая из новинок получила качественный 14-дюймовый дисплей, мощный процессор Intel Core i3 11-го поколения, 256 гигабайт на твердотельном диске и 8 гигабайт оперативной памяти.

Для модификации ноутбука T52E4W предусмотрели более мощный чипсет Intel Core i5 11-го поколения, 8 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной памяти. В обеих версиях ноутбуков предустановлена операционная система Windows 11 Home. Стоимость базовой модификации составила 44 тысячи рублей, увеличенная модель продается за 48 тысяч рублей.


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