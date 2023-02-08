Как правильно подбирать обувь под широкие джинсы, чтобы не нарушить пропорции: стильные “фишки” на все сезоны

На пике популярности широкие джинсы, которые только на первый взгляд кажутся недостаточно женственными. На самом деле такая модель придает стройность любым ногам, зрительно маскирует недостатки. Широкие джинсы можно надеть в любой ситуации, они подойдут для романтического свидания или длительной прогулки по городу. Но какую же обувь подобрать, чтобы невольно не нарушить пропорции? Предлагаем вашему вниманию советы модных экспертов.

Сапоги до колен

Отличный вариант для зимнего и весеннего сезонов. Сочетать их лучше с широкими укороченными джинсами, такой тандем смотрится очень выигрышно. Поскольку большая часть сапог будет замаскирована под брюками, выбирать модели с принтами, вышивкой или украшением не имеет смысла. Но замысловатый мысок, украшенный металлическим напылением или декоративным элементом, подчеркнет ваш нестандартный вкус. Фото примеров представлены в начале статьи.

Ботинки на плоской подошве

Массивная, брутальная обувь в этом сезоне невероятно популярна. Кажется, будто прекрасная модница без спроса взяла ботинки своего избранника, чтобы произвести неизгладимое впечатление. Особенность обуви – подошва с выступами, нарочитая грубоватость и простота, отсутствие мелких деталей. Кажется, что ботинки специально созданы для сурового и уверенного в себе человека. Они отлично сочетаются с широкими мешковатыми джинсами как классической длины, так и удлиненного фасона.

Выбирайте белый, черный, бордовый оттенки, чтобы оставаться в тренде. Не менее популярны лакированные ботинки с легким ненавязчивым блеском.

Ковбойские сапоги

Короткие сапоги в западном стиле сейчас очень актуальны. Эту обувь можно носить с платьями, юбками, кожаными штанами. И конечно, с широкими джинсами. Дополнить смелый и немного провокационный образ можете светлой блузкой, теплым свитером или джинсовой рубашкой. Завершить яркий лук брутальный ремень с «ковбойской» пряжкой и сумкой через плечо.

Высокие массивные каблуки

Одна из новинок сезона-2023 – акцентные каблуки необычной формы, которые привлекают внимание к стопе. Для сочетания с широкими джинсами вы можете выбрать туфли или босоножки на массивных толстых каблуках. Они устойчивы, не требуют особых навыков хождения, в отличие от узких шпилек и изящных стилетов. На них уверенно чувствует себя любая женщина. Особенно удачно такая обувь смотрится с джинсами стандартной длины.

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Спортивные сандалии

Удобная обувь на любой случай жизни, в которой даже самая продолжительная прогулка не вызовет усталости. За счет своей эргономичной подошвы они обеспечивают комфорт и защищают стопу.

В тренде классические оттенки: черный, белый, бежевый, песочный, терракотовый. Кроме того, дизайнеры предлагают для смелых модниц нестандартное решение – использовать в обуви меховые элементы. Такой декор отлично смотрится в тандеме с широкими джинсами со стандартной посадкой. Стать модной и дерзкой поможет футболка с креативным принтом и небольшая сумочка через плечо.

Шлепанцы

Простая, лаконичная и удобная обувь очень напоминает спортивные сандалии. Они станут вашими любимцами в теплый сезон, поскольку подходят для любой ситуации и не вызывают усталости стопы.

Самая трендовая модель-2023 – шлепанцы-биркенштоки, на толстой подошве, с ортопедической стелькой. Они выглядят нарочито грубовато, однако не лишены эстетики. Если такая брутальная модель не по душе, выбирайте классические шлепанцы с узкими ремешками. Для лета дизайнеры предлагают несколько смелых экспериментов с цветами. В моде яркие салатовый, розовый, солнечно-желтый. Отличная пара для широких джинсов!

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Ботильоны

Эта обувь удачно сочетается с любыми широкими джинсами, но особенно гармоничную пару вы сможете создать, выбрав укороченный вариант штанов. В этом случае вариантов намного больше. Если джинсы до лодыжек или чуть выше, смело сочетайте их с короткими ботильонами. Или с обувью с необычным декором: вышивкой, шнуровкой, аппликацией, декоративными камнями или заклепками.

Какой цвет ботильонов в тренде? Прежде всего, не сдают позиций классические вариации – черный, коричневый, бежевый, песочный. Особенно удачно с широкими джинсами гармонируют белые ботильоны. Модные дизайнерские “фишки” – квадратный носок, принт «под змею» и металлические вставки.

Кроссовки

Эта обувь никогда не выходит из моды, как, собственно, и сами джинсы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они отлично сочетаются между собой. Чтобы прослыть иконой стиля, подбирайте к широким брюкам кроссовки в белом цвете. Или с белой подошвой и шнурками. Еще один вариант – обратиться к ретро-стилистике и попробовать включить в ансамбль яркие кроссовки.

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Лаконичные мюли

Это удобная и практичная обувь для весны и лета. С квадратным каблуком, «рюмочкой», в минималистичном стиле, они будут уместны в любой ситуации, от прогулки по торговым центрам до визита в офис, в котором имеется дресс-код. И конечно, хорошо сочетаются с главным объектом нашего разговора – с широкими джинсами. Вы можете выбирать модели с классической длиной или укороченный вариант – будет одинаково стильно.

Особый шик – мюли со слегка заостренным мыском, которые в сочетания и джинсами, боди или модной блузой сделают из вас настоящую модницу.

Кожаные сандалии

Стильная удобная обувь с одним или несколькими ремешками – превосходный вариант для ансамбля с широкими джинсами для теплого времени года. Вы можете выбрать любое решение, от греческих моделей до лаконичных простых фасонов. Модные цвета: коричневый, черный, серебристый, бордовый, серый.

Дизайнеры предлагают широкий выбор моделей на устойчивой подошве и с платформой в стилистике 70-х годов.

Создать модный ансамбль вы сможете с широкими джинсами, монотонной майкой, легким кардиганом и акцентами в виде золотых украшений. Однако соблюдайте умеренность.

Вот основные варианты обуви, которые помогут вам создать стильный лук с широкими джинсами, в том числе с укороченными фасонами. Помните, что модель при всех своих плюсах может визуально нарушить пропорции, поэтому к выбору обуви стоит относиться серьезно. Однако среди большого количества трендовой обуви сделать выбор не составит труда.