На короткие – мелирование, а на вьющиеся – классический балаяж: трендовое окрашивание в зависимости от нашего типа волос

Многие женщины хотят осветлить волосы, и для этого существует множество техник — от лечебных красок с грязью, которые в настоящее время являются тенденцией среди знаменитостей, до перманентного окрашивания или мелирования. Последний тип осветления набирает наибольшую популярность за свою натуральность и неприхотливость в уходе. Но для каждого типа волос нужно выбирать свое окрашивание. Не запутайтесь и найдите то, что лучше всего подходит вашему стилю и вашим волосам.

Окрашивание для стрижки боб

Обладательницам стрижки боб необходимо придать своей прическе некое движение, оживить ее. Для этого подойдет чередование тонких и мягких оттенков светлого с основным тоном. Выберите блики, которые идут от корней до кончиков, если вы хотите осветлить волосы и придать свет лицу. Для стрижки с челкой вы можете оформить мелкие блики по бокам.

Мелирование на длинных волосах

Оставить и сохранить длинные волосы — серьезный шаг для женщины, требующий немалых усилий. Если вы думаете о мелировании и сомневаетесь, какой вариант подойдет вам лучше всего, выберите несколько бликов, обрамляющих лицо с минимальным повреждением ваших волос.

Целью этой техники является не радикальное осветление всей головы, а обрамление лица несколькими передними прядями, которые светлее остальных волос. Это идеальная идея, если вы ищете блики, подчеркивающие ваши черты лица. Кроме того, они имеют очень естественный вид.

Окрашивание на тонких волосах

Девушкам с тонкими волосами, которые хотят получить красивое мелирование, добавляющее густоты локонам, следует сочетать светлые блики с более темными, чтобы волосы визуально приобрели густоту. Специалисты рекомендуют сделать ставку на несколько бликов грибного оттенка, чтобы добавить многомерности вашим волосам.

Контраст между тонами обеспечит плотность благодаря создаваемой игре светотени, а также не очень интенсивному окрашиванию. Такое трендовое мелирование подчеркнет качество ваших волос. Это еще одна деталь, которую следует учитывать, если ваши волосы тонкие или хрупкие.

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Лучшее мелирование для густых волос

Если, с другой стороны, толщина ваших волос большая, а объем один из тех, которым все восхищаются, вам лучше выбрать однородные, яркие блики и оттенки, контрастирующие с вашим естественным цветом. Так ваши волосы будут выглядеть более гармонично. Вы также можете добавить завершающую сыворотку или средство против пушистости, чтобы придать волосам послушности.

Мелирование на короткие волосы

Есть короткие стрижки такие же красивые, как любые длинные волосы, и да они тоже допускают окрашивание. Самые повседневные стили, такие как пикси, “кефаль” и стрижка-чашечка, могут быть дополнены бликами, которые придают сияющий, блестящий вид и добавляют текстуру. Это является самым важным моментом в этом типе окрашивания. Здесь важно распределить блики по верхней части головы и челке, обеспечивая общему тону некое движение.

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Мелирование на кудрявых волосах

Все женщины знают, что с вьющимися волосами нужно обращаться по-особому и что традиционные методы окрашивания для прямых волос не работают. Поэтому, если вы хотите оживить свои волосы мелированием, попросите мастера сделать вам классический балаяж.

Это непростая техника окрашивания. Вот почему окрашивать кудрявые волосы должен опытный мастер. Зато результат может получиться потрясающим, а оттенок прически будет меняться в зависимости от освещения.

Окрашивание прямых волос

Ультрапрямые волосы — мечта многих женщин, но они также могут стать причиной проблем с окрашиванием. Например, обычное мелирование на прямых волосах не сработает. Когда они отрастут, эффект корней будет более заметен, поэтому вам следует выбирать варианты, которые его скрывают. Выберите мелирование балаяж для эффекта градиента от корней до кончиков. Это выглядит очень естественно и сияюще.

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Жирные волосы не будут проблемой, если вы знаете, как с ними обращаться. Правильное мелирование тоже может помочь вам решить часть проблемы. Чтобы противодействовать избытку кожного сала в волосах, вы можете выбрать тип мелирования, при котором осветление идет из корней. Такое окрашивание идеально подходит для любого типа волос и прически, так как оно очень универсально.