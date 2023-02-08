Захарова о предложении использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога: Мы живем в эпоху подмен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно отнеслась к предложению Церкви Англии использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога.

Захарова в своем Telegram-канале заявила, что мы живем в эпоху подмен. По ее словам, христианское богоподобие человека, которое, согласно Евангелию, может быть достигнуто каждым, превращается в бесполую фальшивку. Дипломат считает, что каждый, кто вольно или невольно запутался в химере гендеров, автоматически приближается к богочеловеку.

Она добавила, что наблюдать за этим жутко, но пока это видно, есть возможность отделить зерна от плевел.

Напомним, по данным газеты The Guardian, весной комиссия в Великобритании рассмотрит этот вопрос. В частности, она может принять решение об отказе от использования местоимения «Он» по отношению к Богу. Однако любые изменения должен одобрить Генеральный синод.

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