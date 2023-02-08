Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля впервые с начала года
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Курс доллара на валютных торгах Московской биржи превысил 72 рубля, это произошло впервые с 9 января 2023 года, следует из данных торгов.
Так, на 15.31 мск. курс доллара прибавлял 1,21%, достигнув 72 рублей, передает ТАСС.
Через две минуты рост курса замедлился, упав на 1,19%. В это же время курс евро продолжает расти – 77,21 рубля.
Ранее сообщалось, что на рынке начали небольшой рост мировые цены на нефть, это произошло после появления данных о снижении запасов сырья в США.
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