“Подарила 100 долларов”: как теща Владимира Сычева избавилась от детей

В далеком 1991

году актер и звезда сериала “Физрук” Владимир Сычев женился в первый

раз. Юноше было всего 20 лет, а его избраннице и того меньше — всего 17.

Любопытно, что мама невесты оригинально поздравила молодых со свадьбой. Подарком

стали целых 100 долларов.

“Мама жены

работала у одного бизнесмена, она подарила нам 100 долларов”, — делится

Сычев с Пятым каналом.

По рассказам

Психа из “Физрука”, на эти деньги пара отправилась в Крым. Они гуляли

по ресторанам, ели шашлыки, набивали чемоданы едой и пили шампанское. Вот уже

правда — отметили на широкую ногу. Вот так оригинально теща Владимира Сычева

избавилась от детей в медовый месяц.

К сожалению, брак

просуществовал всего два года. Только спустя несколько лет Владимир встретил

свою судьбу — супругу Алесю. Именно с ней Сычев создал крепкую семью и родил

двоих дочерей. Вместе муж и жена живут уже 23 года. Сейчас девушка не работает,

полностью отдаваясь любимой семье.

В одной из интервью

актер признается, что очень хочет подарить супруге настоящую свадьбу на

годовщину отношений. К счастью, осталось совсем немного, и Владимир Сычев уже

может строить планы на грандиозное событие.