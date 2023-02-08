 

“Подарила 100 долларов”: как теща Владимира Сычева избавилась от детей

08.02.2023, 15:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В далеком 1991
году актер и звезда сериала “Физрук” Владимир Сычев женился в первый
раз. Юноше было всего 20 лет, а его избраннице и того меньше — всего 17.
Любопытно, что мама невесты оригинально поздравила молодых со свадьбой. Подарком
стали целых 100 долларов.

“Мама жены
работала у одного бизнесмена, она подарила нам 100 долларов”, — делится
Сычев с Пятым каналом.

По рассказам
Психа из “Физрука”, на эти деньги пара отправилась в Крым. Они гуляли
по ресторанам, ели шашлыки, набивали чемоданы едой и пили шампанское. Вот уже
правда — отметили на широкую ногу. Вот так оригинально теща Владимира Сычева
избавилась от детей в медовый месяц.

К сожалению, брак
просуществовал всего два года. Только спустя несколько лет Владимир встретил
свою судьбу — супругу Алесю. Именно с ней Сычев создал крепкую семью и родил
двоих дочерей. Вместе муж и жена живут уже 23 года. Сейчас девушка не работает,
полностью отдаваясь любимой семье.

В одной из интервью
актер признается, что очень хочет подарить супруге настоящую свадьбу на
годовщину отношений. К счастью, осталось совсем немного, и Владимир Сычев уже
может строить планы на грандиозное событие.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11.22 / Бездействие Вашингтона вынудило Аризону закрывать бреши на границе контейнерами

27.09.22 / Женщины, которые не заморачиваются – Личное мнение

01.07.22 / Мнение: “Жесты доброй воли”

24.03.22 / Мнение: Прилет в Бердянске

06.12.22 / Предложение Макрона дать России гарантии безопасности встретило шквал критики

03.10.22 / Таинственное исчезновение 600 жителей бразильской деревни Хоер-Верде

14.10.22 / Dagens Nyheter – инфляция в Швеции продолжает расти и достигла 9,7%

26.10.20 / Зара, Ирина Безрукова и другие на литературном чаепитии с Евгением Гришковцом

12.01.21 / Беглов посоветовал властям Мадрида лучше убирать снег

15.07.20 / Скандалы: Таймырский фронт «Роснефти»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика