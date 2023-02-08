 

Источники в Telegram-каналах: не менее 1/3 обращения Путина будет посвящено фильму «Чебурашка»

08.02.2023, 15:33, Разное
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В сети появились новые подробности про готовящееся в феврале обращение президента Владимира Путина к россиянам.

Источники в Telegram-каналах утверждают, что не менее 1/3 речи будет посвящено фильму «Чебурашка».

Первым эту информацию сообщил канал «ПЛОТНИКОВ», а затем её независимо подтвердили ленты «Мосинфо24» и «Сельхозбрянщина». По их данным, президент намерен подчеркнуть важность развития отечественного кинематографа, а затем похвалить ленту Дмитрия Дьяченко, который при скромном бюджете смог во впечатляющей форме поспособствовать утверждению и продвижению ключевых национальных и общечеловеческих ценностей.

Полнометражный фильм «Чебурашка» тем временем продолжает бить рекорды. Согласно актуальной статистике, только в России его посмотрели уже не менее 250 млн человек, а кассовые сборы приближаются к 1 млрд рублей. К концу года они могут составить до 4-5% от валового внутреннего продукта и стать одним из ключевых источников формирования госбюджета на следующий год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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