 

Китайские смартфоны собирают излишнее количество информации о владельце

08.02.2023, 14:50, Разное
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Зарубежные специалисты выявили признаки излишнего сбора личной информации в смартфонах китайских брендов.

Группой международных экспертов проведена работа, которая позволила выявить некоторые особенности работы смартфонов от известных марок Xiaomi, Redmi, Oppo и Realme. Китайские модели гаджетов собирают значительно больше информации о владельце устройства, чем продукция остальных разработчиков техники.

Предполагается, что полученные сведения могут доставляться не только разработчикам, но и операторам связи, которые подключают техники к своим сетям. Вместе с тем пока производители китайских гаджетов не комментируют данные слухи, однако пользователи уже стали делиться собственными наблюдениями по данному вопросу.


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