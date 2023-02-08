Китайские смартфоны собирают излишнее количество информации о владельце

Зарубежные специалисты выявили признаки излишнего сбора личной информации в смартфонах китайских брендов.

Группой международных экспертов проведена работа, которая позволила выявить некоторые особенности работы смартфонов от известных марок Xiaomi, Redmi, Oppo и Realme. Китайские модели гаджетов собирают значительно больше информации о владельце устройства, чем продукция остальных разработчиков техники.

Предполагается, что полученные сведения могут доставляться не только разработчикам, но и операторам связи, которые подключают техники к своим сетям. Вместе с тем пока производители китайских гаджетов не комментируют данные слухи, однако пользователи уже стали делиться собственными наблюдениями по данному вопросу.