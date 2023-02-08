Муртазин, аналитик, выделяет 10 основных недостатков Samsung Galaxy S23 Extreme

Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-Reviews, называет 10 причин, по которым не стоит покупать флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Главный недостаток Galaxy S23 Ultras – его высокая цена.

Муртазин утверждает, что флагман Samsung не имеет себе равных среди других брендов, однако его стоимость “непомерно высока для большинства покупателей”. Еще одной причиной не рассматривать покупку S23 Ultra стала эргономика. Несмотря на закругленные края, экран S23 Ultra стал более плоским и “впивается” в руку. Некоторых пользователей могут ввести в заблуждение “неуниверсальные” камеры Samsung Galaxy S23 Ultra без автоматического режима.

Чип Snapdragon 8 Gen2 в смартфоне имеет более высокую частоту ядра. Это может привести к перегреву Galaxy S23 Ultra. Samsung также прекратил выпуск оригинальных зарядных устройств для своих телефонов несколько лет назад, что сбило с толку некоторых пользователей. Оригинальное зарядное устройство работает медленнее, чем все остальные китайские смартфоны на рынке, даже если оно все еще доступно.

Муртазин также отметил, что проблема Galaxy S23 Ultras не в том, что S22 Ultra доступен на рынке. Эта модель очень похожа и стоит значительно дешевле. В качестве причины отказа от покупки Galaxy S23 Ultra эксперт называет “лотерею”. Это связано с платежной системой Samsung Pay, которая может быть несовместима с некоторыми моделями. Официальная клиентская поддержка российских смартфонов недоступна в связи с решением Samsung прекратить экспорт в Россию. Официальная гарантия Samsung распространяется только на телефоны из Армении.

Наконец, эксперт называет последнюю причину, по которой пользователи могут не купить Galaxy S23 Ultra: неприятие бренда.”Газета.Ru”, российское издание, ранее рассказывала, что смартфон Samsung Galaxy S23 появился в российских магазинах до начала официальных продаж в мире.