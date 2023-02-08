 

Фальков: Выпускника, написавшего дипломную работу с использованием нейронной сети ChatGPT, наказывать не надо

08.02.2023, 14:45, Разное
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Валерий Фальков, глава Министерства науки и высшего образования РФ, заявил, что выпускник, написавший дипломную работу с помощью ChatGPT, не должен быть наказан. Однако университетам и другим учебным заведениям необходимо пересмотреть способ проверки знаний студентов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, студент протестировал систему. Подобные события, которые происходят внезапно, являются признаком того, что университеты должны перестроиться. Министр заявил, что это говорит о необходимости изменить подход к решению задачи.

Российский государственный гуманитарный университет ранее прокомментировал полемику вокруг защиты диссертации нейронными сетями ChatGPT.

Александр, российский студент, изучающий гуманитарные науки в Российском государственном гуманитарном университете, рассказал, что ранее он защищал диссертацию с помощью нейронной системы ChatGPT. Он выполнил задание за 23 часа. После публикации статьи в университет поступили жалобы. Они потребовали признать результат недействительным.


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