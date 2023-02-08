В WhatsApp появилась совершенно новая функция
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Разработчики WhatsApp протестировали новую функцию, которая позволит пользователям устанавливать групповые звонки. Об этом рассказал портал WABetaInfo.
Нововведение позволит пользователям заранее назначать групповые звонки. Это облегчит планирование онлайн-встреч. При создании отложенных звонков у пользователей будет возможность указать дату, время и название. Участники чата будут получать уведомления о создании отложенного звонка и времени его начала.
Хотя функция находится в стадии разработки, она доступна для пользователей Android, загрузивших бета-версию WhatsApp 2.23.4.4. Неизвестно, когда отложенные звонки появятся в версиях для Android и iOS.
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