В WhatsApp появилась совершенно новая функция

Разработчики WhatsApp протестировали новую функцию, которая позволит пользователям устанавливать групповые звонки. Об этом рассказал портал WABetaInfo.

Нововведение позволит пользователям заранее назначать групповые звонки. Это облегчит планирование онлайн-встреч. При создании отложенных звонков у пользователей будет возможность указать дату, время и название. Участники чата будут получать уведомления о создании отложенного звонка и времени его начала.

Хотя функция находится в стадии разработки, она доступна для пользователей Android, загрузивших бета-версию WhatsApp 2.23.4.4. Неизвестно, когда отложенные звонки появятся в версиях для Android и iOS.