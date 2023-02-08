Скандалы: Аграрии решают проблему

Куда девать «лишние» 26 миллионов тонн зерна

Как справедливо отмечал вождь мирового пролетариата, лучший способ поговорить об успехах – обсудить недостатки. А они есть даже в драйвере российской экономике – агропромышленном комплексе. Да-да, как и на солнце, так и на нашем селе тоже есть пятна. Его детально изучили аналитики компании «Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey) и вынесли свои выводы на суд аграрной общественности.

Выводы получились сколь масштабными, столь же и неоднозначными. Самый позитивный их них: Россия подтвердила статус великой зерновой державы, собрав в минувшем году около 155 миллионов тонн — абсолютный рекорд! Но без проблем не обходится. Авторы исследования вскрыли четыре основные язвы отечественного села, которые не дают нашим крестьянам спокойно жить и работать.

Назовем всех поименно!

Первая головная боль – конечные запасы зерновых на сегодняшний день составляют 26 миллионов, из которых 17 миллионов тонн – пшеница. В текущих ценах, связанных с долгосрочным хранением продукции, это 260 миллиардов рублей. То есть, эти шальные миллиарды наша страна вынуждена тратить просто на хранение собранного зерна. А чтобы эти миллиарды не росли как снежный ком, России необходимо ежемесячно экспортировать более 4 миллионов тонн.

А вот здесь проблема номер два. С одной стороны, мешают скрытые и явные санкции, наложенные Евросоюзом. С другой – процесс тормозят экспортные пошлины, наложенные уже нами самими на производителей. Зерновики давно призывают власти их если не отменить, то хотя бы снизить.

Ни того, ни другого пока не происходит. Логика нашего Минсельхоза, очевидно, такова: если аграриям дать волю, они все потащат на мировой рынок, ведь там цены значительно выше внутренних. Есть риск, что в России образуется из-за этого дефицит и взлетят цены на продукты.

Не лучшая ситуация по качественным семенам. Ею обеспокоены почти 20% опрошенных респондентов. Как уже сообщал «МК» ранее, посевы подсолнечника в нынешнем году придется сократить — достойной альтернативы семян этой культуры у нас нет. А некоторые западные компании уже заявили, что могут приостановить свои поставки российским клиентам.

Нет, в частности, и высокопродуктивных сортов пшеницы и ячменя отечественного производства. По мнению аналитиков, необходимо не только развивать и финансировать российскую селекцию, но и активно продвигать на внутренний рынок наши разработки.

Однако некоторые аграрии, в общем и целом соглашаясь с такой концепцией, видят здесь оборотную сторону медали. Для достижения результата, власти могут пойти кратчайшим и самым легким путем — введением квот на импорт и предоставлением субсидий тем, кто покупает отечественные семена. Будет такое давление и оно по некоторым сельхозкультурам уже оказывается. А если не будет конкуренции, зачем нашим семеноводам улучшать сорта, ведь и так все купят?!

Ну, и как вишенка на торте – наличие, вернее, как раз дефицит современной сельхозтехники и комплектующих. 34% опрошенных волнуют нехватки тракторов, 25% — комбайнов и 11% — прицепов и навесного оборудования. Как можно быстрее нужна локализация производства от агрегатов до запчастей, покупка готовой техники, используя новые экспортные коридоры через Турцию, Китай и Иран.

Между тем, по информации из Зернового союза, экспорт урожая идет достаточно успешно, хотя мы и продаем российскую пшеницу 4-го класса с дисконтом в 25-35 долларов за тонну по отношению к западной продукции.

— Удастся нам экспортировать остаток в 26 миллионов тонн зерновых? – спрашиваем доктора экономических наук, главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василия Узуна.

— Это, конечно, очень большой остаток и его экспорт зависит от многих факторов. Здесь и влияние пошлин на вывоз урожая, и цены на мировом рынке, особенно на пшеницу. Если они не опустятся, то мы сможем уменьшить остаток до переходного запаса, то есть до следующей уборочной кампании. Эксперты говорят про снижение до 17 миллионов тонн. Все равно это очень и очень много. Если же цены начнут падать, то лучше подождать с вывозом.

— Ждать у моря погоды?

— Большую роль могут сыграть прогнозы по будущему урожаю. Если появится информация, что в 2023 году Россия соберет не 155 миллионов тонн зерна, как в 2022 году, а, скажем,125 миллионов, ситуация с ценами сразу поменяется, начнется ажиотаж. И мы поймем, что спешка — не всегда хорошо, лучше подождать более выгодных цен.

Владимир Чуприн

Оригинал материала: “Московский комсомолец”