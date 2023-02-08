В Киеве начали демонтировать памятник Валерию Чкалову

Демонтаж памятника советскому летчику Валерию Чкалову начался в Киеве, сообщило украинское издание «Страна».

Издание опубликовало фотографию, на которой изображен монумент, обнесенный спецзаграждением, рабочие на фото приступают к сносу, передает ТАСС.

Чкалов – летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Был командиром экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. Памятник Чкалову в Киеве был установлен в 1981 году.

В январе сообщалось, что с памятника летчику-испытателю Валерию Чкалову в Киеве хотят снять статус объекта культурного наследия, он будет демонтирован.

В ноябре экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину в Киеве.

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