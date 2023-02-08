Под новые санкции Британии попали 15 россиян, предприятия «Ростехкомплект» и «Топаз»

Власти Британии ввели санкции, которые затронули несколько российских компаний, среди них «Ростехкомплект», «Оборонлогистика», «Топаз» и завод «Универсалмаш», а также против 15 физических лиц.

В качестве причины указано, что санкции нацелены на организации, на которые опираются силы России. Также в списке есть предприятия «Липецк» и «Москомсвязь», передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Под новые санкции попал и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Затрону санкции и его сына – президента общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова.

Помимо этого, в санкционный список внесен российский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов Zala Aero. В документе говорится, что Россия использует произведенные им аппараты в ходе спецоперации на Украине.

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