В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчок был зафиксирован в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман в 11.11 по времени UTC (14.11 по Москве), очаг залегал на глубине одного километра. Население города составляет 223 тыс. человек, информирует РИА «Новости».

Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.

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