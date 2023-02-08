Смартфон среднего уровня Realme 10T 5G готовится к выходу на рынке

Китайский бренд Realme намерен представить на рынке новую модель смартфона под названием Realme 10T 5G.

Выпущенная новинка получила поддержку сертификатов NBTC и BIS India. Уже из названия девайса следует, что он поддерживает работу в сетях пятого поколения. Модель получит разные модификации, отличающиеся производительностью. О размерах смартфона свидетельствует 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц. За производительность новинки отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 810.

Смартфон обладает 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. С задней части смартфона размещена основная камера с главным датчиком 50 мегапикселей, а передний модуль расположен над дисплеем и имеет датчик 8 мегапикселей. Смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.