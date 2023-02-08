Чат-боты могут похищать личную информацию пользователей

Чат-боты стали популярны среди пользователей через веб-сайты, и теперь их невозможно использовать для доступа к личной информации. Об этом “Газете.Ru” рассказал Дмитрий Силуянов (директор по оцифровке клиентского сервиса Лиги цифровой экономики).

Он отметил, что чат-боты часто имеют внутренние системы и способны идентифицировать клиентов. Поэтому, если помощник просит вас ввести пароль или данные для входа, нужно немедленно прекратить общение”.

Силуянов также заявил, что не стоит отправлять чат-ботам CVV или код из SMS для оплаты заказа. Он пояснил, что их следует вводить только в платежной форме. Затем бот должен предоставить ссылку для оформления заказа.

По словам IT-эксперта, эти три критерия будут использоваться для оценки безопасности чатбота. Источник – первое, что нужно проверить. Убедитесь, что бота можно найти на официальном ресурсе, например, на сайте компании. Рейтинг и отзывы – второе. Лучше отказаться от чат-бота с низким рейтингом. Эксперт также упомянул о безопасности данных. Вы должны убедиться, что ваш бот использует надежное шифрование и хранение данных”.

Силуянов отметил, что чат-боты могут запрашивать различную информацию, включая имя, адрес электронной почты, адрес доставки и предпочитаемые каналы связи. Эксперт заявил, что если данные не требуются для выполнения запроса, то лучше их не отправлять, чтобы минимизировать утечку.