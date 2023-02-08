 

Чат-боты могут похищать личную информацию пользователей

08.02.2023, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чат-боты стали популярны среди пользователей через веб-сайты, и теперь их невозможно использовать для доступа к личной информации. Об этом “Газете.Ru” рассказал Дмитрий Силуянов (директор по оцифровке клиентского сервиса Лиги цифровой экономики).

Он отметил, что чат-боты часто имеют внутренние системы и способны идентифицировать клиентов. Поэтому, если помощник просит вас ввести пароль или данные для входа, нужно немедленно прекратить общение”.

Силуянов также заявил, что не стоит отправлять чат-ботам CVV или код из SMS для оплаты заказа. Он пояснил, что их следует вводить только в платежной форме. Затем бот должен предоставить ссылку для оформления заказа.

По словам IT-эксперта, эти три критерия будут использоваться для оценки безопасности чатбота. Источник – первое, что нужно проверить. Убедитесь, что бота можно найти на официальном ресурсе, например, на сайте компании. Рейтинг и отзывы – второе. Лучше отказаться от чат-бота с низким рейтингом. Эксперт также упомянул о безопасности данных. Вы должны убедиться, что ваш бот использует надежное шифрование и хранение данных”.

Силуянов отметил, что чат-боты могут запрашивать различную информацию, включая имя, адрес электронной почты, адрес доставки и предпочитаемые каналы связи. Эксперт заявил, что если данные не требуются для выполнения запроса, то лучше их не отправлять, чтобы минимизировать утечку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.21 / Девушка купила обычного кота на рынке, но через год он превратился в «настоящего волка» с которым невозможно справиться

01.11.22 / Скандалы: И тут и там

03.03.22 / Из-за роста курса доллара Россия может столкнуться с дефицитом мимозы

30.04.22 / Мнение: Матрица

02.07.21 / Анастасия Решетова откровенно призналась, что не собирается тратить время на малообеспеченного мужчину

23.08.22 / «Окончание войны безумно опасно» – экс-глава МИД Польши призвал не давать России передышки

26.08.21 / Какие модели и фасоны джинсов будут на пике популярности этой осенью и зимой

23.12.21 / Старшая делает бизнес на мамины деньги, а младшая пашет по 12 часов: как живут дочери Татьяны Навки

15.04.22 / Экономист разоблачил ложь Байдена в отношении России

26.10.20 / Скандалы: QR-код преткновения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика