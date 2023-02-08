 

Apple разрешила своим сотрудникам приобретать гаджеты в рассрочку

08.02.2023, 13:25, Разное
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Apple Pay Later был протестирован на работниках розничной торговли. Об этом пишет Bloomberg.

Источник утверждает, что компания распространила тестирование на тысячи сотрудников Apple Store. Журналисты считают, что это является признаком того, что компания скоро запустит свой сервис рассрочки.

Apple Pay Later позволит пользователям разделить платеж за покупку на четыре равных части в течение шести недель без каких-либо дополнительных процентов или комиссий. Чтобы сделать Pay Later возможным, Apple создала дочернюю кредитную организацию Apple Financing LLC. Она не будет связана с юридическим лицом компании Apples.Доступность этой услуги в других странах неизвестна.


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