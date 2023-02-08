Разработан российский беспилотный транспорт дальнего действия TRAMP

По данным РИА Новости, в РФ разработан беспилотный транспортник самолетного типа ТРАМП (Транспортная авиационная многофункциональная платформа), который может перевозить до 250 кг груза на расстояние до 600 км.

Транспортная авиационная многофункциональная платформа (или просто ТРАМП) – это беспилотник самолетного типа с традиционной компоновкой. Собеседник заявил, что он способен доставлять и десантировать грузы весом до 250 кг на расстояние более 600 км. Он также способен выполнять опасные для пилотируемых самолетов работы в неблагоприятных погодных условиях.

Ключевой характеристикой машины, по его словам, является большой грузовой отсек объемом 2650 литров. Вы можете загрузить большой груз и сбросить его на парашюте из любой точки. Беспилотник может двигаться со скоростью 195 км/ч и имеет максимальную скорость 3000 метров.

Дрон также может использоваться для гражданского наблюдения. В отсеке можно хранить специальное оборудование для наблюдения, такое как радар, оптика, картография и любые другие виды визуализации. В грузовом отсеке можно подвесить ударную полезную нагрузку, открыв его закрылки вниз.

Эксплуатационные характеристики TRAMP interlocutor включают систему спасения грузов и самолетов, которая позволяет им взлетать и садиться на небольшие, неподготовленные площадки. Они также обладают способностью минимизировать ущерб наземной инфраструктуре в случае аварии. Согласно источнику, у беспилотников можно заменить крыло, шасси и двигатель.