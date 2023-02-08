 

Найден шестой погибший при взрыве газа в жилом доме в Тульской области

08.02.2023, 13:02, Новости дня
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Число погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремов в Тульской области выросло до шести, найдено тело еще одного погибшего, сообщили в экстренных службах.

В ведомстве отметили, что тело погибшего спасатели нашли при разборе завалов, передает ТАСС.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обрушения части жилого дома в городе Ефремове в Тульской области.

Напомним, в городе Ефремове в Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. После взрыва бытового газа пять человек погибли, пятерых, в том числе ребенка, извлекли из-под завалов, еще двое могут находиться под обломками жилого дома.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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