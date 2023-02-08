 

Премьер Британии анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины

08.02.2023, 13:02, Новости дня
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Великобритания будет готовить украинских пилотов военных истребителей, говорится в заявлении офиса британского премьера Риши Сунака.

В среду Сунак встретится в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что они обсудят «двусторонний» подход к поддержке Великобританией Украины. В частности, речь пойдет об увеличении поставок военной техники, а также о подготовке в Великобритании пилотов реактивных истребителей, передает Bloomberg.

Кроме того, Зеленский собирается выступить перед парламентом перед посещением украинских военнослужащих, которые проходят подготовку в Великобритании.

Между тем сообщается, что Лондон намерен обучить также украинских морских пехотинцев, информирует ТАСС.

Также уточняется, что Сунак задумал передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы «нарушить возможности России» по нанесению ударов по украинским объектам и помочь снизить давление на украинских фронтах.

Помимо этого, в среду Лондон расширит санкции против России, заявили в канцелярии премьера.

Ранее Сунак заявил, что на этой неделе начнется обучение украинских военнослужащих на британских танках Challanger 2.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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