Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd (это не шутка!)

Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию в Украине лежит на США, передает телеканал «360».

Напомним, Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.

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