 

Обвинение попросило суд приговорить Фургала к 23 годам лишения свободы

08.02.2023, 13:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственные обвинители попросили суд приговорить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта присяжных.

Один из гособвинителей на стадии обсуждения последствий вердикта, в момент прений сторон попросил окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Ранее коллегия присяжных признала экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство амурского предпринимателя Александра Смольского и убийстве бизнесмена Евгения Зори, а также бывшего милиционера Олега Булатова.

Напомнрим, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.

Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.22 / Британия приготовила законопроект для игнорирования решений ЕСПЧ

12.10.20 / В Дагестане ликвидированы двое обстрелявших машину полиции неизвестных

11.02.21 / В “Харьковоблэнерго” проходят обыски – полиция

03.04.21 / В районе Шумов погиб украинский военный

11.03.21 / Единственный эффективно работающий механизм в России, кроме силового, – пропагандистский – Шендерович

01.07.20 / PGNiG вернет “Газпрому” 90 миллионов долларов

02.05.21 / Самолет совершил вынужденную посадку в Северной Осетии

03.10.20 / Эрдоган завил о готовности Турции к новой операции в Сирии

14.12.20 / С главной ёлки Украины всё-таки сняли жёлтую шляпу

17.02.21 / Минэнерго заявило о перспективности строительства в Украине трех новых блоков АЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика