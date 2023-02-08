Обвинение попросило суд приговорить Фургала к 23 годам лишения свободы
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Государственные обвинители попросили суд приговорить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта присяжных.
Один из гособвинителей на стадии обсуждения последствий вердикта, в момент прений сторон попросил окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Ранее коллегия присяжных признала экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство амурского предпринимателя Александра Смольского и убийстве бизнесмена Евгения Зори, а также бывшего милиционера Олега Булатова.
Напомнрим, Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.
Президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».
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