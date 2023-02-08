 

Минобороны: Украинский пленный рассказал, как его высадили из маршрутки и отправили на фронт

08.02.2023, 12:55, Новости дня
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Украинский военнопленный по имени Николай рассказал, как получил повестку по дороге на работу в автобусе и был отправлен на фронт несмотря на проблемы со здоровьем.

По его словам, во время поездки на работу маршрутку остановили, ему вручили повестку, загрузили в машину и отправили на фронт, где он и сдался ВС России, передает РИА «Новости».

Он также призвал украинских военнослужащих последовать его примеру, чтобы остаться в живых.

Ранее зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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