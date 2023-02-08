Зеленский в Лондоне встретится с премьер-министром Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет в Лондон, где встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщил канал Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

Сунак в свою очередь заявил, что визит Зеленского свидетельствует о нерушимой дружбе Украины и Великобритании, передает РИА «Новости».

Ранее Сунак сообщил о планах подготовки в Великобритании украинских военных летчиков.

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