Зеленский в Лондоне встретится с премьер-министром Великобритании
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет в Лондон, где встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщил канал Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Сунак в свою очередь заявил, что визит Зеленского свидетельствует о нерушимой дружбе Украины и Великобритании, передает РИА «Новости».
Ранее Сунак сообщил о планах подготовки в Великобритании украинских военных летчиков.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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