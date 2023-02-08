 

Зеленский в Лондоне встретится с премьер-министром Великобритании

08.02.2023, 12:55, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет в Лондон, где встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными, сообщил канал Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

Сунак в свою очередь заявил, что визит Зеленского свидетельствует о нерушимой дружбе Украины и Великобритании, передает РИА «Новости».

Ранее Сунак сообщил о планах подготовки в Великобритании украинских военных летчиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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