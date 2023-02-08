Завод в Ступино наладил производство деталей при помощи 3D-принтеров
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Завод «Стивидор» в Ступино наладил производство металлических деталей сложных геометрических форм при помощи 150 3D-принтеров с инновационной «Реверс-технологией», рассказал руководитель инженерного отдела Денис Пономаренко.
По его словам, сначала с помощью 3D-аппарата деталь сканируют, а потом в программах создается ее математическая модель, которая является по сути чертежом, передает телеканал 360.
«Такую документацию можно использовать не только в литье, но и в металлообработке, сборочных цехах», – добавил он.
Также Пономаренко отметил, что на выявленной модели на 3D-принтере создается объемная пластиковая копия изделия, после чего ее покрывают жаропрочным материалом. Затем пластик выжигают, а из получившейся формы выливают необходимое изделие. Благодаря такой технологии специалисты могут сэкономить время и вносить свои конструкторские правки.
Отмечается, что в связи с потребностью в импортозамещении производство стало отдельным направлением, которое работает полноценно полтора месяца. Чаще всего предприятие делает на заказ детали для дизельных двигателей, двигателей внутреннего сгорания и составляющие рабочих колес промышленных холодильных систем.
Завод «Стивидор» работает порядка пяти лет и имеет штат из 45 человек, сотрудничает с производителями суперджетов, судоходными компаниями, а также компанией Aurus. В 2022 году предприятие изготовило более 10 тыс. отливок и оцифровало более 150 деталей.
Ранее Московский инновационный кластер (МИК) открыл межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет