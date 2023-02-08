Мнение: О гигантском провале России… Украина даёт сдачи не по-детски?

Ну вот же оно, классическое «как аукнется, так и откликнется»!

Нет, конечно же, никто не говорил, что будет легко: оставим байки про «за три дня» на совести пропаганды, хоть это и оксюморон. Но, собственно, масштаб сложностей и проблем оказался и неожиданностью, и неприятностью, и даже основной проблемой. Прилетать начало́ по полной. И это, пардон за тавтологию, «только нача́ло».

#Украина, в общем, своё берёт не мытьём, так катанием.

Многие не раз говорили, что Украина в экономическом и финансовом аспекте — «не жилец». Украинский бюджет де-факто финансируется за счёт внешних спонсоров, национальная экономика сократилась более чем на треть, страна «потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП».

Ну вот и «договорились»…

Российский #бюджет по итогам января был исполнен с рекордным дефицитом. Размер финансовой «дыры» — почти 1,8 трлн руб. Для сравнения, ликвидная часть Фонда национального благосостояния составляет около 6 трлн руб. Минфин опубликовал тревожную статистику: по итогам первого месяца года доходы сократились на 35%, а расходы выросли на 59%. По сравнению с январём прошлого года поступления от нефтегазового комплекса сократились наполовину, а в других секторах рухнули почти на треть.

Конечно, в Минфине РФ объясняют колоссальное увеличение бюджетного дефицита ускоренным возмещением НДС и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения государственных контрактов. Надо полагать, в первую очередь оборонных. Также речь про «авансирование финансирования по отдельным контрактуемым расходам». И это, вероятно, следствие затрат на восстановление «новых территорий». А снижение доходов — следствие в том числе начала работы западных санкций. Украина, в общем, икается.

В части доходов провал нефтегазовых поступлений логичен. При нефти Urals в районе 50 долл. за баррель Минфин соберёт не более 7 трлн руб. из запланированных 8.9 трлн и базовых 8 трлн. Продажа юаней из ФНБ компенсирует «дельту» между фактическими и базовыми доходами. Провал ненефтегазовых доходов оценить сложнее, поскольку низкие цифры января действительно связаны с техническими моментами. Но полную картину мы поймём лишь в марте-апреле.

Расходы Минфина в 2023г заложены в размере 29 трлн руб., но, судя по тому, как начинается год, они будут больше на 1-2 трлн. Дефицит бюджета-2023 вряд ли будет меньше 5 трлн руб. Если увеличат расходы, то он может составить и 6-7 трлн. Покрывать его будут за счёт ФНБ и внутренних займов, хоть это и ускорит инфляцию. Возможен и старый «трюк» с большей девальвацией рубля.

То есть, на год ещё хватит, быть может. А дальше?

Кто одолжит России?

И если никто, то в какую «дыру» ей ещё предстоит провалиться?

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