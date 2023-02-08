Романтика – Личное мнение

Ответьте мне честно: что плохого в романтике? А я так скажу: ничего плохого в этом нет.



Фото: Соцсети

Тогда почему так надоело смотреть на эти умильные ути-пути в соцсетях и в жизни?

Взять тот же день влюблённых. Ну не наш это праздник, но дело хорошее — для романтики.

Однако вместо того, чтобы действительно проявить внимание, подарки на Валентина превратились в банальное «вот на тебе и отлезь».

А как иначе восприять эти плюшевые сердца и конфеты? Я именно так воспринимаю. И вот такая романтика точно никому не нужна.

Подарок должен быть: а) от души, бэ) с учётом полезности для человека. Тогда сразу видно, что думали о тебе, а не как бы дежурно отмазаться от тебя.

Согласитесь, это ведь огромная разница — правильный подарок от сердца и пожухлый цветок с просроченной почему-то конфетой.

Но ещё важнее — не просто подарить что-то, а правильно это преподнести.

Смотрите, сейчас научу.

Берём и покупаем очень полезную и нужную многим вещь — наушники CGPods. Но не просто дарим, а с придыханием на ушко шепчем: «Хочу, чтобы мы слышали друг друга несмотря ни на что»!

И как вам? Романтично? Вполне. Полезно? Да. Наушники всегда пригодятся в хозяйстве: и музыку послушать, и фильм посмотреть, и в качестве гарнитуры, чтобы никому не мешать своей болтовнёй по телефону.

Конечно же, важно, чтобы и наушники соответствовали случаю: это как раз — тюменские беспроводные CGPods. Качественные, бюджетные, классные.

По качеству CGPods практически ничем не уступают самым крутым и дорогим. По функциям — даже превосходят. А стоят тюменские наушники в 4 раза дешевле, всего 5’000 рублей.

Адекватная цена, потому что CGPods продаются только через интернет — напрямую от производителя. Нет наценок посредников и перепродавцов. Нет накруток за дорогую рекламу или дизайнерскую дорогую упаковку. Каждый рубль — только за то, что действительно нужно пользователю: качественные комплектующие и полезные функции.

Есть разные модели CGPods — на любой вкус.

CGPods X — самая брутальная модель с супер-прочным кейсом из профессионального авиационного алюминия. Футляр в 3 раза крепче пластикового и выдерживает 220 кг — на такой не страшно случайно сесть или наступить.

Есть более нежная, женская модель — CGPods Lite. Наушники очень маленькие и почти не ощущаются в ушах. А крошечный кейс влезает даже в клатч. Ещё и щелкает прикольно — кейс-антистресс.

Есть и такие модели CGPods Air 2 и CGPods Pro, приглядитесь:

Звучат все модели CGPods очень достойно, что неудивительно. У тюменских наушников самый большой динамик в мире, 10 мм. На 40% больше, чем у преследователей. А чем больше динамик, тем сочнее и громче звук — это законы физики!

А ещё CGPods — самые первые и единственные в мире БЕРУШНИКИ 3 в 1.

Это наушники с качественным звучанием. Гарнитура с безупречной передачей голоса. А ещё это беруши. Благодаря активному двойному шумоподавлению CGPods, можно «отключиться» от посторонних звуков и обеспечить себе полную тишину в самолёте, в офисе, на улице или дома. Но только не на дороге, пожалуйста — помните!

У классических моделей CGPods есть влаго-защита: в наушниках не страшно попасть под дождь и можно принимать душ (в том числе со второй половинкой).

Кстати, по данным Яндекса, на начало 2023 года CGPods по-прежнему остаются самыми востребованными беспроводными наушниками среди россиян, обгоняя по темпам роста пользовательского интереса даже самые именитые бренды.

Заказать тюменские наушники CGPods в подарок любимым или себе (или просто так, без повода) можно на официальном сайте.

Цена, повторюсь, всего 5’000 рублей — честная и прямая от производителя. По моему промокоду MIRO0223 будет скидка 200 рублей. Доставка за 3-4 дня по России, в Беларусь и Казахстан. Гарантия — 1 год.

В случае чего, наушники не чинят, а сразу меняют на новые. VIP-сервис, которого я ещё не видала.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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