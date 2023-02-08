Экономят технику? Утром среды дороги Петербурга оказались не убраны

Утром среды по дороге на работу петербуржцы столкнулись с большим количеством луж. После посыпки солью, снег растаял. Жителям города пришлось передвигаться по затопленным тротуарам.

Коммунальные службы Петербурга не выводят нужное количество снегоуборочной техники на улицы. Официальный городской портал сообщает о наличии 400 машин в городе. Как правило, количество спецтехники не превышает 500-600 единиц в сутки.

В прошлом году на линию выходили около 1000 машин каждый день. Однако и этого было недостаточно. В 2022 году власти закупили дополнительную технику, но неизвестно, почему она не выходит на улицы. Чиновники из администрации губернатора Александра Беглова только отмечают, что техника – это «не главное».

При этом уже растаявший снег мог бы стекать в канализацию, однако ливневки в городе неисправны. Они забиваются мокрым снегом и требуют прочистки. В результате петербуржцы вынуждены ходить по лужам. В Смольном на ситуацию реагировать не спешат.