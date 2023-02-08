«В том же месте, такое же по разрушительности»

Землетрясение в Турции не должно было стать неожиданностью. Но рекомендации сейсмологов «оптимизируют» строители.

Шестого февраля на юго-востоке Турции и в смежных районах Сирии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой до 7,8 балла с большим количеством повторных толчков. Разрушено множество населенных пунктов и объектов инфраструктуры, число погибших на сегодня — уже более 5000 человек (по мнению ВОЗ, погибших может быть в несколько раз больше). Об экономических особенностях, которые непосредственно приводят к такому количеству жертв, и об аналогичных угрозах на территории нашей страны рассказывает кандидат геолого-минералогических наук Михаил Богданов, президент координационного совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей — ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

— Михаил Игоревич, на видео из зоны землетрясения в Турции дома складываются как бумажные. Очевидно, что их строили совсем не для таких нагрузок.

— Если вы посмотрите на мощные землетрясения последних лет, то увидите, что одно из самых смертоносных — Сычуаньское 2008 года, в результате которого погибло около 70–80 тысяч человек. Я был там после землетрясения. Картина была хуже той, что мы наблюдаем в Турции, и очень наглядная. Рядом с полностью сохранившимися зданиями лежали в руинах целиком разрушенные дома.

Вывод очень простой: проектировать надо с учетом ожидаемой в регионе сейсмической опасности и дополнительно в сейсмоопасных регионах исследовать грунты непосредственно под строительным объектом. Все это давно известные истины.

И в Турции мы можем увидеть дом в нормальном состоянии, рядом с которым лежит одна лишь крыша на земле, оставшаяся от соседнего здания.

Проектирование без учета сейсмической опасности позволяет экономить застройщику 10–20% средств. При таком «оптимизированном» проекте строитель может закладывать в конструкции меньше арматуры, применять более низкие марки бетона, уменьшать сечение колонн и экономить за счет безопасности.

Ваша газета ведь писала о том, как по предложению красноярских строителей отменили новые карты сейсмического районирования ради экономии на строительстве детского садика. Это то же самое.

Если учитывать сейсмическую опасность, то увеличивается и стоимость. А продавать дома турецкие, российские и китайские застройщики должны по цене, установившейся на рынке. В результате они идут на осознанный риск ради дополнительной прибыли.

— Но государственная система надзора должна следить за соответствием проектов требованиям. Получается, что в Китае и Турции они срабатывают через раз.

— Не так все просто. Есть здания, построенные давно, когда и требования были менее строгими. Но сам Восточно-Анатолийский разлом (где сейчас произошло турецкое землетрясение) давно известен как сейсмоопасная зона, нет тут ничего нового. Уже на основании этого надо было строить безопаснее.

Сопоставимое разрывное нарушение, например, есть на нашей территории —

Главный Саянский разлом. Он идет от западного края Байкала на северо-запад к Красноярску. И когда ученые указывают на эту опасность, то им с улыбкой отвечают: сколько лет мы тут живем, и ничего подобного не было.

И родители такого тоже не помнят.

Главный Саянский разлом, территория РФ, сейсмоопасная зона. Снимок из космоса, печатный скан

Но последнее мощное землетрясение в Турции было в 1939 году. Так кто из молодежи 1939 года готов сегодня рассказать о своих воспоминаниях?

А сравнимое по силе землетрясение именно в районе Газиантеп уже случалось. Это было не так давно по геологическим меркам — в 1114 году. Это было такое же по разрушительности землетрясение и в том же месте. Для нашей планеты, которая существует более четырех млрд лет, 1000 лет, отделяющие от такого же предыдущего землетрясения, — это практически сегодня.

Посмотрите на комплект карт сейсмического районирования. Он включает в себя карты с расчетами на 500, 1000 и 5000 лет. Карта с расчетами на 1000 лет используется как основа для архитектурно-строительного проектирования объектов нормального уровня ответственности.

Недобросовестные застройщики спрашивают: вы что, смеетесь? Мы должны учитывать риски того, что случается раз в тысячу лет?

Но если вы вычтете из 2023 тысячу, то окажетесь в 1023-м — совсем рядом с датой известной катастрофы 1114 года в районе Газиантеп. Это для науки как раз средний случай.

Поэтому балльность землетрясений прошлого определяется не только по инструментальным записям сегодняшних землетрясений, но и в работе с архивными записями, летописями и хрониками. Ведь инструментально сейсмические события в РФ изучаются стараниями графа Голицына с начала XX века, хотя первые попытки создать простейшие сейсмографы в Китае известны более тысячи лет назад. Следы землетрясений в доисторическую эпоху выявляются по формам рельефа, проходкой траншей, геофизическими исследованиями. Это большая и серьезная наука.

— Какие страны сегодня более развиты с точки зрения надзора и научных изысканий на своих территориях?

— Это меняется во времени. На сегодня очень хорошо в сейсмоопасных регионах строят японцы, американцы, тайваньские китайцы. На Тайване в сейсмически опасном районе даже построили небоскреб с гигантским маятником под крышей. Во время землетрясения он отклоняется и удерживает верхушку здания на месте.

Я лично видел в Японии стенд для сейсмических испытаний зданий, внутри которого можно построить семиэтажный дом и смотреть, как он будет себя вести при различных толчках. В РФ ни одного такого стенда нет.

— А были?

— Были меньшего размера в Советском Союзе. Много чего было, вот вам конкретный случай. Одной из самых продвинутых по части сейсмологии считается геологическая служба США. У них есть специальный научный центр по изучению и проверке оборудования для измерения ускорений при землетрясениях. Он находится в штате Нью-Мексико на территории базы ВВС Киртланд. Там в основании испытательного стенда с поверхности на километры вниз уходят скальные грунты.

Оборудование установлено сверхточное, прецизионное. Сам испытательный стенд — из вороненого металла, размер примерно 80х90х70 см. Местные ученые рассказали, что именно благодаря этому стенду они и могут выполнять столь высокоточные исследования.

А на боку у этого сверхточного прибора — надпись: «Сделано в СССР». Как мне рассказали, в СССР изготовили три таких стенда.

В начале 90-х американские сейсмологи обменяли стенд на один персональный компьютер. Судьба остальных неизвестна; возможно, их сдали в металлолом.

В Турции сейсмологии, несомненно, уделяют внимание. Не знаю, насколько жестко контролирует строителей местный надзор. Но последствия этого землетрясения еще раз напоминают, что нельзя пренебрегать наукой и ее рекомендациями, если не хочешь считать жертвы многими тысячами.

На Сахалине в Нефтегорске в 1995 году за 17 секунд погибло более 2000 человек, хотя все признаки прошлой сейсмической активности там были до начала проектирования и строительства. Не захотели обращать внимание и изучать… Это очень опасно.

Валерий Ширяев

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