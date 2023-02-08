В моду вернулись браслеты-шарм родом из 2000-х: как вписать в образ этот ретро-аксессуар

В конце 1990-х -начале 2000-х годов браслеты были в тренде. Этот аксессуар дополнял любой наряд, иногда таких мини-обручей на руке было сразу несколько. Выбор расцветок и моделей был огромен, а когда в моду вошел итальянский браслет-шарм, все женщины считали своим долгом купить его. Сейчас мода на эти аксессуары возвращается. Вот как вписать их в свой современный образ.

Классический микс

Простое сочетание двух или трех браслетов с незатейливыми подвесками будет сегодня очень актуально. Попробуйте смиксовать один браслет из золота и другой из серебра, чтобы создать дерзкую, но утонченную эстетику из разных металлов. При этом не будет ощущения, что вы слишком стараетесь выглядеть круто. Такие браслеты подойдут под любой наряд, их даже можно надеть на работу в офис.

Один браслет-шарм

Если вы действительно хотите, чтобы ваш образ был простым и элегантным, носите по одному итальянскому браслету за раз. Потратьте время на поиск подвесок, которые действительно расскажут о вашем личном стиле, подчеркнут индивидуальность. Так вы сможете легком превратить ваш браслет в настоящее украшение, которое вы будете носить с гордостью, и он вам никогда не надоест.

Смешанный стиль

Один из способов смешать тренд итальянских браслетов-шарм с вашей существующей модной эстетикой — это стратегически разместить их поочередно. Пусть между браслетами красуются ваши любимые наручные часы.

Объедините один или несколько браслетов с другими металлическими аксессуарами, часами или браслетами из бисера, чтобы создать свой собственный индивидуальный стиль. Не бойтесь перегрузить себя – красоты много не бывает.

Разноцветная гамма

Если подвески с символами или буквами кажутся вам слишком «кричащими» и неподходящими для вашего стиля, подумайте о том, чтобы выбрать вместо них сплошные цвета. Вы можете найти подвески практически любого цвета и расположить их по своему выбору. Так вы будете в тренде и сможете проявить свою фантазию. Только не слишком перегрузите себя украшениями.

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Получите полную радугу или создайте идеальное персонализированное отображение ваших любимых цветов. Экспериментируйте и не бойтесь выделить свой аксессуар — он сделает ваш образ более ярким и незабываемым. Шармы на браслете легко менять, поэтому игра цветов на ваших руках будет бесконечной.

Монохромный

Если вы не готовы приписать себе яркий и красочный стиль, вы можете использовать тренд скромных, одноцветных итальянских браслетов с подвесками. Создайте монохромный образ, выбрав подвески одного цвета. Чтобы сделать стиль более изысканным, ювелирным, добавьте к обычному скромному браслету золотые подвески.

Главное удобство браслета с шармами в его вариативности, когда можно поменять подвески под различные ситуации, наряды, даже под настроение. Вариантов не счесть, всегда можно найти что-то подходящее для себя.

Комбинируя разные части браслета, которые нанизываются на основу, как бусы, можно дать волю фантазии, менять вид украшения постоянно, чтобы он не успевал надоесть. Эти аксессуары в стиле ретро сегодня становятся все популярнее, ведь из них можно собрать свою персональную коллекцию, определяющую вас, как личность.