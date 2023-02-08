 

Мнение: Журналисты и блогеры

08.02.2023, 11:55, Разное
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«Ты, народ, сука, воевать и умирать имеешь право, а читать то, что хочешь, не можешь» – заявил главный редактор «Новой Газеты», лауреат Нобелевской премии мира 2021 года «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира» сразу после оглашения решения Мосгорсуда о лишении «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты» статуса СМИ.

Казалось бы, что после этого судебного решения все журналисты  «Новой» перестают  быть журналисты и должны переквалифицироваться, например, в блогеры.

Не дождутся. Был и остаюсь журналистом, а блогером я был и остаюсь в ЖЖ.  Потому что блогерство – это современное акынство, тексты про то, что вижу – о том и пишу. Или обсуждение и высказывание мнения об  информации, написанной журналистами или распространенной агентствами и пропагандистами.

А журналистика – это все-таки более основательный сбор информации. Ну и главное – проверка достоверности информации. Блогер может ничего не перепроверять. Журналист не может позволить себе такого поверхностного подхода.

В общем, буду заниматься журналистикой в социальных сетях «Новой газеты» и  на своих каналах в YouTube, и Telegram. К слову, подписывайтесь! А в ЖЖ,повторюсь, был и остаюсь простым блогером

Рис.отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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