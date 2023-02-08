Мнение: Беззащитные США

Китайский «метеозонд», несколько дней летавший над США, обнажил слабость американского ПВО. Отношения с Китаем плохие, людей на борту нет, так что зонд, конечно, следовало сбить немедленно. Однако американцы не смогли — зонд изучал секретные объекты, а военные беспомощно разводили руками. Наконец, зонд передал все добытые данные хозяевам и снизился. Вот тогда истребители Ф-22, наконец, смогли его достать, хоть и не с первой попытки.

Теперь по всему миру задумались: если США неделю тряслись от страха и злости, запуганные воздушным шаром «в три автобуса размером», есть ли у них вообще эффективная система ПВО? А если в США прилетит, допустим, 100 ядерных ракет одновременно — они хоть одну-то сумеют сбить? А если тысяча ядерных ракет? У Китая, напомню, несколько сотен ядерных боеголовок, у России — 6 тысяч. Пока что всё выглядит так, что отреагировать на грибовидные облака современные американцы смогут только одним способом: рисуя смешные картинки на стенах бомбоубежищ.

Как говорят стражники Скайрима, лучшее нападение — это хорошая защита. До последнего времени мы и Китай допускали вероятность, что США хорошо защищены от чужих ракет, что их система ракет-перехватчиков надёжно работает. Однако первая же проверка показала, что даже с метеозондом, огромной и малоподвижной целью, разрекламированное американское ПВО справиться не способно. Сейчас в США размахивают калькуляторами: дескать, шар не имеет значения, на него было жалко нормальной ракеты. Мне кажется, что это хорошая мина при плохой игре. Ущерб репутации США нанесён настолько серьёзный, что для его предотвращения не жалко было бы потратить и 50 ракет.

Аналогичная ситуация у США и с танками. США не производит свои Абрамсы с 1996 года — только подновляет подержанные, заново окрашивая их в небольшом цеху. Дональд Трамп в своё время горячо возмущался запустением индустрии: во время его инспекции выяснилось, что латанием танкового парка Америки занимаются… всего лишь 26 человек на всю страну (ссылка). При этом восстановить производство уже не получится, даже если у кого-то и возникнет такое желание, так как многие линии по выпуску комплектующих для Абрамсов или закрыты, или вынесены за пределы США.

Две цифры для сопоставления. Все страны НАТО вместе взятые пообещали Украине 320 танков — преимущественно старых, причём далеко не сразу. Тем временем за прошедший неполный год Украина потеряла 7800 танков (ссылка). Новых поставок техники хватит менее, чем на месяц. И даже если США передадут на Украину вообще все свои танки, включая те, которые насквозь уже проржавели и вросли в бетон, они закончатся ещё до осени 2023.

Похоже, США значительно слабее, чем мы думали — красных кепок оказалось недостаточно, чтобы поднять Америку с колен. Надеюсь, китайские шутники не преминут порадовать американскую публику ещё одним «метеозондом». Будет забавно наблюдать, как зонд фотографирует, что он хочет, а генералы Пентагона тем временем мычат и отводят глаза, отвечая на вопрос, почему они физически не могут его сбить.