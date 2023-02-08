Скандалы: Что не поделили две структуры «Ростелекома»

Как топ-менеджеры цифрового оператора пытались изменить итоги конкурса по госконтракту на 210 млн

Топ-менеджеров «внучки» «Ростелекома» — компании «Цифромед» — Леонида Коковина и Романа Селиванова задержали 7 февраля в Москве, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. По версии следствия, они вымогали 10 млн рублей у руководства компании «МЦ НТТ» — еще одной из структур «Ростелекома». Причиной стал госконтракт на 210 млн рублей, который, как уверяли задержанные, достался «МЦ НТТ» ошибочно.

Назвавшись представителями заказчика конкурса, Коковин и Селиванов пообещали выигравшей компании оставить в силе якобы «ошибочные» результаты конкурса — в обмен на те самые 10 млн. Задержанные вину не признают и отказываются сотрудничать со следствием, сообщил источник «Известий». Случившееся может быть проявлением жесткой конкуренции за выгодные госконтракты в сфере здравоохранения, полагают эксперты.

Цена ошибки

В Москве задержаны коммерческий директор ООО «Цифромед» (структура дочерних компаний «Ростелекома» и «Фармстандарта») Леонид Коковин и топ-менеджер компании Роман Селиванов. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Оперативники задержали топ-менеджеров в ресторане — после того как гендиректор Московского центра новых технологий телекоммуникаций (АО «МЦ НТТ») Сергей Шишмарев передал им 2,5 млн рублей. Поводом для встречи стал госконтракт на 210 млн рублей, заказчиком которого выступил Минздрав Московской области. «МЦ НТТ» выиграл его в декабре 2022 года, следует из данных сайта госзакупок. Компания-победитель должна обеспечивать бесперебойную работу контакт-центра Единой медицинской справочной службы «122» Московской области в течение всего 2023 года.

После победы в конкурсе с Сергеем Шишмаревым захотели встретиться некие доверенные лица заказчика — под предлогом обсуждения условий контракта. «Лицами» оказались Коковин и Селиванов. При этом последний представлялся действующим сотрудником «Ростеха» и лицом, аффилированным с Минздравом Московской области.

Они попытались убедить Шишмарева, что победа его компании в конкурсе — следствие технической ошибки, поэтому ему необходимо привлечь в качестве субподрядчика другую компанию, которая поможет избежать штрафных санкций и трудностей в принятии выполненных работ. И чтобы победа в конкурсе стала окончательной, победителю предложили доплатить — 10 млн рублей. По итогу переговоров Шишмарев решил обратиться в правоохранительные органы, уточнил источник «Известий».

Сейчас задержанные отказываются сотрудничать со следствием. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Конкуренция в цифре

Изначально в прессе появилась информация, что Роман Селиванов является сотрудником «Ростеха», однако в ГК «Ростех» его причастность к компании опровергли.

«Информация не соответствует действительности, — говорится в официальном Telegram-канале ГК «Ростех». — В Центре суперкомпьютерного моделирования не работал и не работает человек с такой фамилией».

Более того, «Ростех» с прошлого года не является совладельцем компании «Цифромед», сейчас эта компания принадлежит частным лицам, указывается в сообщении госкорпорации.

ООО «Цифромед» было создано госкорпорацией «Ростех» и ПАО «Ростелеком» в 2019 году, говорилось еще 7 февраля на сайте компании, но в течение дня эта информация была удалена. В мае 2022 года долю «Ростеха» в компании выкупила структура «Фармстандарта» — АО «Национальная цифровая экосистема здравоохранения» (НЦЭЗ).

В компании «Цифромед» также сообщили, что Леонид Коковин и Роман Селиванов не являются сотрудниками компании.

«Однако компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию по данному вопросу. В интересах следствия детали не раскрываются», — говорится в ответе на запрос «Известий».

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Сейчас ООО «Цифромед» — это совместное предприятие АО «РТ Лабс» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком», 51%) и АО «НЦЭЗ» («дочка» «Фармстандарта», 49%), следует из базы СПАРК. Предприятие специализируется на разработке, внедрении и эксплуатации информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения.

Специалисты «Цифромеда» участвуют в реализации нацпроекта «Здравоохранение» — сопровождают единую государственную информационную систему (ЕГИСЗ), говорится на официальном сайте компании. Эта система обеспечивает доступ граждан к электронным услугам и связывает информационные системы больниц и поликлиник между собой.

В «Ростелекоме» «Известиям» заявили, что готовы к сотрудничеству со следствием.

— «Ростелеком» является прозрачной и законопослушной компанией, прикладывая значительные усилия для выстраивания внутренних процессов, ориентированных на полное неприятие коррупции и любых злоупотреблений, — заверили в пресс-службе компании. — Это касается как сотрудников компании, так и внешних партнеров и контрагентов».

Борьба за заказчика

Произошедшее можно квалифицировать как шантаж или иные методы давления на конкурента после заключения им контракта, полагает руководитель юридической компании «Центр размещения госзаказа» Александр Строганов. Он назвал такую ситуацию распространенной практикой.

— Такие истории происходят в различных отраслях. В здравоохранении особенно, поскольку между коммерсантами на этом рынке поделены сферы влияния, — сказал он «Известиям». — Есть негласные правила, которые четко определяют, кто каким направлением занимается, и кто имеет право «претендовать» на того или иного заказчика, а кто — нет. А когда в уже поделенной сфере появляется кто-то иной, основные игроки могут начать вести себя агрессивно.

По его словам, участники тендеров используют различные методы, чтобы усложнить исполнение обязательств получившей госзаказ компании, например, перекрыть доступ к ресурсам или инструментам. Но даже в условиях давления со стороны конкурентов компании невыгодно разрывать дорогостоящие контракты. Ведь помимо потерянной прибыли, исполнителю придется заплатить штраф — примерно равный размеру обеспечения контракта, отметил собеседник.

При этом никакой «технической ошибки» в определении победителя конкурса быть не может. Эта система, по словам Александра Строганова, отлажена.

На рынке сформировалась сильная конкуренция среди IT-компаний, заявил «Известиям» начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Это связано с ростом числа компаний, желающих оказывать подобные услуги. Но ситуацию «Цифромеда» и АО «МЦТ НТТ» он назвал «вышедшей за нормальные рамки конкуренции».

За мошенничество в особо крупном размере фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, напомнил вице-президент ассоциации юристов Владимир Кузнецов. При этом состава вымогательства в действиях задержанных пока нет, полагает он.

— Преступление является вымогательством, когда потерпевшему угрожают. Это могут быть угрозы жизни и здоровью или жизни и здоровью его близких, его имуществу. А также когда речь идет об угрозе распространения той или иной информации, — сказал адвокат «Известиям».

Скорее всего, задержанным предъявят обвинение в мошенничестве, считает он.

Елена Балаян, Яна Штурма

Оригинал материала: “Известия”