Экономика: Европа решила помочь российским нефтепродуктам

Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них?

ЕС исключил из-под действия «потолка цен» часть российских нефтепродуктов. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии. Во-первых, вывели из-под «потолка цен» нефтепродукты, которые произведены из российского сырья за рубежом иностранными компаниями.

Во-вторых, «потолок цен» не распространяется на продукцию, которая была получена путем смешивания российских нефтепродуктов с иностранными. «Если российские нефтепродукты перерабатываются в третьей стране путем смешивания с произведенными в другом государстве, то российские нефтепродукты больше не считаются российскими, и предельная цена не применяется», – говорится на сайте ЕК.

Таким образом Европа, по сути, легализует схемы, которые уже сформировались рынком.

Ранее ЕС уже делал похожее разъяснение летом 2022 года в контексте введения эмбарго на нефть и нефтепродукты в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Теперь же разъяснения потребовались в рамках введения потолка цен на российские ресурсы, введенного 5 февраля.

«Еще в 2022 году Индия активно перерабатывала российскую нефть и отправляла нефтепродукты в Евросоюз и даже в Соединенные Штаты. Теперь в связи с введением потолка цены уточняется, что нефтепродукты из российской нефти можно не только поставлять в Евросоюз, но и перевозить без требования «потолка цены», то есть по любым ценам. Это значит, что судовладельцы могут не чураться нефтепродуктов из Индии»,

– говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Подобную практику используют также Турция и Китай. Это выгодно: покупать сырую нефть у РФ со скидкой, а продавать нефтепродукты Европе и даже США по рыночным ценам.

В январе Индия ежедневно поставляла в Европу по 172 тыс. баррелей дизельного топлива, что является самым большим показателем с октября 2021 года. Еще по 89 тыс. баррелей бензина и дизельного топлива в день Индия поставляла в Нью-Йорк. И это максимальный показатель почти за четыре года, посчитала аналитическая компания Kpler. Заработки Индии и ее влияние на мировом рынке нефтепродуктов продолжат расти в этом году.

ЕС делает такие поблажки для российских нефтепродуктов в первую очередь для того, чтобы спасти себя от дефицита и дизельного кризиса. США руководствуются абсолютно теми же соображениями. Западу необходимо чем-то заместить запрещенные им же самим российские нефтепродукты. Если распространить потолок цены на новых поставщиков, то кризис неминуем. Той же Индии будет невыгодно продавать дизель Европе и США по цене 100 долларов за баррель (таков потолок цены для дизеля), она будет искать других покупателей.

Вторая история разрешает смешивать российские нефтепродукты с нефтью или нефтепродуктами из других стран. Такая смесь прекращает быть токсичной, и ее может везти любой танкер по любой цене. На перевозку такой смеси никакие ограничения не распространяются,

объясняет Юшков.

«Это история интересна тем, что она помогает РФ максимально доступно по объемам транспортировать свои нефтепродукты. Но, с другой стороны, ограничение наших доходов все равно сохраняется», – говорит эксперт ФНЭБ.

Потребуется танкер, чтобы доставить российские дизель или мазут до танкера в море или в порту, где наш товар смешают с другими нефтепродуктами. И вот этот промежуток доставки попадает в «потолок цены», объясняет Юшков. Правда, здесь может быть задействован так называемый сумеречный флот, который состоит из танкеров, лояльных РФ и не соблюдающих санкции. По словам эксперта, те судовладельцы, которые работают в серой зоне и отключают транспондеры, чтобы скрыть передвижение судна, продолжат работать в серой зоне. Им нет никакого смысла менять налаженный и доходный бизнес. Возможно, теперь им просто не придется доставлять российские нефтепродукты до конечного потребителя, а только до «точки смешения». Тогда судно сможет быстрее вернуться в российский порт за новыми объемами нефтепродуктов. Потому что флота для поставок нефтепродуктов в первое время может не хватать, и эта история несколько снизит остроту этой проблемы.

Юшков напоминает, что в сам Евросоюз такую смесь можно будет поставлять по старым правилам в рамках разъяснения по эмбарго на нефтепродукты. «Там было указано, что если вы перемешиваете российскую нефть с какой-то другой нефтью или с другими нефтепродуктами, то обязаны указать долю российского и нероссийского продукта. И выгрузить в ЕС можно только тот объем, который имел не российское происхождение. А если долю российской нефти не указать, то вы вообще ничего не имеете права выгрузить. Я думаю, что это правило продолжит действовать», – говорит Юшков.

Обе истории спасают саму Европу. Первая – позволяет снизить риски дизельного кризиса с дефицитом и ростом цен внутри Евросоюза. Вторая – помогает сохранить российские нефтепродукты на мировом рынке. Потому что уход с него такого значимого игрока, как Россия, создаст дефицит и рост цен уже на мировом рынке. И ЕС как импортер сможет в полной мере на себе ощутить все негативные последствия от мирового кризиса нефтепродуктов.

«По нефти рынок уже перестроился, произошел обмен рынками сбыта. Россия пришла в Азию, а те, кто приходил в Азию, например, ближневосточные производители, перешли в Европу. А с нефтепродуктами история немного более специфическая, рынки более сложные. Европейцы явно были озабочены, как обустроится история с нефтепродуктами и как бы чего не вышло, и у них самих дефицита дизеля не произошло. Поэтому такие разъяснения и исключения», – заключает собеседник.

—