Эксперты рассказали о достижениях научно-образовательных центров мирового уровня

В День российской науки эксперты рассказали о развитии науки в стране и проекте «Наука и университеты», которая позволяет ученым получать возможность проводить исследования и разработки на мировом уровне.

В данный момент в мировом рейтинге по объему научных исследований и разработок Россия находится на девятом месте, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Известно, что одна из мер национального проекта «Наука и университеты», направленная на экономическое развитие регионов и страны в целом, –создание и поддержка деятельности научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. НОЦ мирового уровня – это объединение образовательных организаций высшего образования, научных организаций и представителей бизнеса.

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что динамично развивать научно-технологическую сферу нельзя без объединения усилий всех участников – науки, вузов и бизнеса.

«Яркий практический пример такой синергии – это научно-образовательные центры мирового уровня. В 36 субъектах уже действуют 15 НОЦ мирового уровня, они работают по 65 научным направлениям. Сегодня мы видим, какие технологии дошли до рынка, сколько дополнительных рабочих мест появилось в регионах», – рассказал он.

Специалисты Белгородского госуниверситета, участника НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК», изобрели и запатентовали установку для измерения роста популяции микроорганизмов. Отмечается, что она проще в использовании, чем зарубежные аналоги, а также препятствует проникновению заражения в микробную культуру. Часть оборудования для исследования была закуплена благодаря обновлению приборной базы, по национальному проекту «Наука и университеты».

Также участник Белгородского НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» запустил производство кальциевых солей, которые служат добавкой к рациону крупного рогатого скота. Выпускать планируют 5 тыс. тонн продукции в год. Добавка имеет высокую энергетическую ценность и разработана с учетом особенностей строения ЖКТ коровы.

Студенты Мединститута Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) разрабатывают состав уходового косметического средства для людей с проблемной кожей, склонной к аллергическим реакциям и атопическим дерматитам. Особенностью кремов-эмолентов станет использование натурального растительного сырья из Якутии.

Студентка Диана Роева рассказала, что проблема ухудшения состояния кожи особенно актуальна для жителей Якутии, которые проживают в резко континентальном климате, когда температура в зимнее время доходит до -50 градусов. При этом в РФ производится мало таких кремов, основная цель института – импортозамещение ушедших компаний.

Молодой ученый из НОЦ мирового уровня «Байкал» и молекулярный биолог Елизавета Орлова работает над наиболее удобным алгоритмом для новой диагностики туберкулеза. Так, разработанный девушкой тест в перспективе сможет показать наличие туберкулеза даже у пациента без каких-либо симптомов. Молодой ученый проводит это исследование для добровольцев, сдавших анализ крови в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека.

С 2022 по 2031 год в РФ идет Десятилетие науки и технологий. Его основные цели – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки.

Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий – на сайте наука.рф.

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