 

Журналистам федеральных телеканалов официально разрешили называть жителей Прибалтики «шпротами»

08.02.2023, 11:33, Разное
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Президиум Совета журналистов России принял решение рекомендовать федеральным СМИ называть эстонцев, латышей и литовцев «шпротами».

В опубликованном документе подчёркивается, что новое название жителей Прибалтики лучше всего отражает реальные отношения между Россией и бывшими советскими республиками.

– Что мы знаем о шпротах? Это мелкая рыбка, это то, что в основном экспортировали из Латвии и Эстонии в нашу страну. Так что это не обидное прозвище, а просто исторически обоснованное название, – написал на своей странице в «Одноклассниках» автор инициативы, телеведущий, режиссёр и сатирик Тигран Кеосаян.

Решение президиума Союза журналистов носит рекомендательный характер, никаких санкций за использование «устаревших» названий не предусмотрено. Однако ведущие российские СМИ уже объявили, что будут называть латышей, эстонцев и литовцев исключительно «шпротами».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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