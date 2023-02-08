 

“Я никого не предавала”: Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию

08.02.2023, 11:30, Разное
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Народная артиста Украины Таисия Повалий уже год живет в Москве. Хотя вышло это случайно. “23 февраля прошлого года в 5.40 утра я вылетела из киевского аэропорта “Жуляны” в Москву на съемки программы “Две звезды”, – рассказала певица. – Я была в шубе, при себе у меня была только ручная кладь. Я же не думала, что уезжаю так надолго – должна была через 3 дня вернуться домой, у нас даже был куплен обратный билет на 26 февраля. Но 24 числа начинается специальная военная операция, и уехать домой в Киев я уже не могла”.

Позже певица перевезла в российскую столицу из Киева и пожилую маму. И теперь все ее надежды чаяния и творческие планы связаны именно с Россией. Но никакого предательства Украины, в чем певицу часто обвиняют, с ее стороны не было.

“Когда в детстве я смотрела телевизор, то мечтала, что буду выступать и сниматься, так же как Людмила Зыкина, Людмила Сенчина, – говорит звезда. – А еще, будучи ученицей музыкальной школы, я с оркестром города Белая Церковь приезжала в Москву и выступала на ВДНХ. Словом, путь в Москву – столицу моей большой Родины под названием Советский Союз – всегда был мечтой. В 1990-м я стала победителем Всесоюзного конкурса Гостелерадио “Новые имена” и пела в Колонном зал Дома союзов. А уже с 2004 года приезжала в Россию на съемки, на концерты, давала здесь туры по городам, пела с Николаем Басковым, со Стасом Михайловым. И чувствовала себя в России, как дома. При этом я всегда помнила про свои исторические корни, ценила свой род. Лес, село, хаты, коровы, бабушка, украинская мова, украинская народная песня – все это тоже жило всегда во мне. Поэтому никогда никого я не предавала…”.

Певица прямо говорит, почему уехала в нашу страну: “В том, что сегодня делает Россия, вижу спасен. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь – вижу. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня Украина, к нормальной жизни, чтобы мир был избавлен от нацизма”,


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