Мнение: О новых заявлениях Шойгу… Чем Россия будет побеждать?

Сухие сводки новостей говорят о многом.

Накануне в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых сил страны. И если кажется, что это — предвестник, то всё совсем не так.

Пока западные и украинские СМИ твердят о скором новом «полномасштабном наступлении» ВС РФ, министр обороны говорил о том, что он считает действительно важным на данный момент.

Так, в рамках повестки селекторного совещания, Сергей Шойгу предложил сперва рассмотреть вопрос… переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. А затем — поговорить о реконструкции Байкало-Амурской магистрали. В этом гигантском проекте принимают участие железнодорожные войска РФ.

Нет, конечно же, тема специальной военной операции тоже была затронута. Но лишь мельком. В самом начале. Чисто как информация.

По словам главы оборонного ведомства, в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населённые пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артёмовска (Бахмута).

Также Сергей Шойгу отметил, что «противник несёт значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более шести тысяч пятисот военнослужащих, 26 самолётов, 7 вертолётов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня».

И вот что тут показательно.

Как «военкоры», так и «турбопатриоты» весь январь сообщали, да и сейчас сообщают о чудовищных жертвах у противника. Типа, счёт идёт на десятки тысяч убитых и раненых. Некоторые приводят такую статистику. Мол, в ноябре американский генерал, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявлял, что украинские войска к тому моменту потеряли порядка 100 тыс. чел. личного состава, а теперь, «по данным израильской разведки», общий счёт перевалил уже за 157 тысяч. Или примерно по 18-20 тыс. чел. в месяц. А в январе телеканал RT утверждал, что лишь в боях за Соледар потери ВСУ могут составить до 25 тыс. человек — или по 5 тыс. чел. ежемесячно.

Также можно вспомнить, что в ноябре прошлого года тогдашний командующий российскими войсками в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин озвучивал месячные потери противника в размере 12 тыс. чел. за октябрь, а тот же Сергей Шойгу 6 декабря. 2022 года заявлял, что армия Украины за ноябрь лишилась более 8300 человек.

То есть, нынешние цифры — минимальные за последние месяцы. Что, вероятно, говорит о смене тактики.

На это же мягко намекает и тематика селекторного совещания в Минобороны России.

Космос и БАМ — путь к полной победе?

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