 

Microsoft представила поисковую систему и браузер, в которых используется нейросеть

08.02.2023, 10:40, Разное
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Недавно компания Microsoft выпустила обновленную версию поисковой системы Bing. Она имеет усовершенствованную модель GPT-3.5, в то время как ChatGPT работает на базовой версии 3.5. Об этом сообщило издание The Verge.

Поисковая система имеет уникальную особенность: она использует реальную базу данных искусственного интеллекта. Конкурент OpenAIs работает на основе базы 2021 года, из-за чего ответы нейросети строятся на “старой” информации. Microsoft утверждает, что новый Bing может обрабатывать запросы до 1000 символов и поддерживает 100 языков. Он также позволяет редактировать код прямо из браузера Edge. Bing может пересказывать истории и предоставлять результаты поиска на основе нейронной сети, которая извлекает информацию из PDF-документов объемом 15 страниц менее чем за две секунды.

На сайте поисковых систем также можно найти множество примеров поиска с помощью нейронных сетей. ИИ способен помочь выбрать страну для празднования годовщины свадьбы и составить меню, писать стихи на любую тему и отвечать на вопросы викторины.

Обновленная поисковая система пока доступна для небольшого числа людей, ее выход ожидается в ближайшем будущем. Компания начала предварительную регистрацию пользователей. Bing доступен на русском языке, но регистрация с российских IP-адресов невозможна.


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