Патрушев: Ситуация в Афганистане стремительно деградирует

Власти Афганистана сейчас пожинают плоды хаоса, оставленного США, ситуация в стране стремительно деградирует, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как сообщил Патрушев в Москве на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике, действующие кабульские власти продолжают пожинать плоды оставленного США хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует, передает РИА «Новости».

По его словам, созданный Западом в Афганистане крупный очаг нестабильности может распространиться на все государства региона.

По словам Патрушева, американцы продолжат свои геополитические эксперименты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе, а также в Африке, на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке.

В конце декабря правительство Афганистана приказало всем местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) не допускать на работу женщин.

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