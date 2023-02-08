 

Сильнейшие разработчики получили 4 млн рублей от фонда VK Cup

08.02.2023, 10:15, Новости дня
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VK наградила20 победителей IT-чемпионата VK Cup 22-23. Финал и церемония награждения после нескольких лет удаленных соревнований прошли офлайн в московском офисе компании.

Чемпионат прошел на площадках All Cups от VK и Codeforces. В этом году он был поделен на пять треков: по мобильной разработке (Mobile), JavaScript (JS), Go, машинному обучению (ML) и спортивному программированию (Engine) говорится в сообщении на сайте компании.

Отборочный этап собрал более 5 тыс. заявок, в финал вышли 80 участников, призовые места разделили 20 самых талантливых разработчиков – по четыре на каждый трек. Заслужившие первые места получили по 300 тыс. рублей, вторые – по 250 тысяч, третьи – по 150 тысяч, а четвертые – по 100 тыс. рублей.

В треке Mobile участники разрабатывали интерактивные элементы для взаимодействия с контентом мобильного приложения Дзен под iOS и Android. Чемпионом стал Денис Шарапов.

В треке JS участники разрабатывали веб-клиент Почты Mail.ru, а сами разработчики сервиса оценивали качество и скорость работы написанного кода. Лучше оказалась Лариса Тюленева.

Во впервые проводившемся треке Go участникам нужно было продемонстрировать навыки многопоточной обработки задач. Чемпионам был назвал Сергей Свистунов.

Трек по машинному обучению подготовили команда Core ML «ВКонтакте» и группа исследований Дзена. Участники алгоритмически определяли тематику спортивных сообществ «ВКонтакте», анализируя тексты публикаций. В отборочном этапе участникам нужно было рекомендовать пользователю 20 самых интересных постов в Дзене, Чемпион – Сергей Арефьев.

В финале Engine 16 лучших русскоязычных спортивных программистов соревновались в решении шести задач. Победителем выбран студент НИУ ВШЭ Максим Гороховский.

Как отметила вице-президент Федерации спортивного программирования, руководитель направления по спортивному программированию VK Лидия Перовская, «после нескольких лет соревнований в онлайн-формате все были рады собраться в офисе VK, чтобы определить победителей этого сезона. В этом сезоне чемпионата впервые проводились треки по JavaScript и Go, финалисты высокими результатами показали, что эти языки заслуживают постоянного места среди соревновательных категорий».

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