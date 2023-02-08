 

Пушкинист: «Перед созданием «Сказки о золотом петушке» Александр Сергеевич сидел в тюрьме

08.02.2023, 9:33, Разное
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В ходе лекции на Пушкинском фестивале в Ленинградской области один из лучших пушкиноведов страны Лариса Кюхельбекер рассказала присутствующим о неизвестных страницах биографии выдающегося русского поэта и писателя.

Она сообщила, что перед написанием «Сказки о золотом петушке» Пушкин 15 суток провёл в тюремной камере.

– Дело было в 1834 году. В один из субботних дней Александр Сергеевич гулял на Патриках и решил зайти в пивную. Там он обнаружил молодых поэтов, игравших в буриме, он решил присоединиться и легко обыграл соперников. Молодые люди не признали Пушкина и посчитали его мошенником. Далее начался кулачный бой, – начала увлекательную лекцию пушкинист. – О событиях этого вечера можно прочитать в жандармской хронике. Там утверждается, что Александр Сергеевич взял в руки горлышко разбитой бутылки, порвал на себе рубаху и угрожал нанести тяжёлые увечья другим литераторам.

Уже в камере Пушкин оказался в компании моряка, рассказавшего ему про царя Далдона и шелупонскую царицу, а также о золотом петушке.

– Далдона Александр Сергеевич заменил Дадоном, шелупонскую царицу – шамаханской, а петушка так и оставил. Также ему сокамерники рассказали некоторые тюремные истории, – подчеркнула Кюхельбекер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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