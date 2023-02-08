 

Национальный архив Соединенных Штатов показал несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами администрации США

08.02.2023, 7:37, Новости дня
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Глава 42-й американской администрации Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.

В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма, передает РИА «Новости».

Глава американской администрации в ответ выразил уверенность в создании самого тесного сотрудничества США и РФ из всех возможных. Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также сообщил о необходимости начать работу над СНВ-2 и лидеры РФ и США договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.

Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта – карьерного дипломата и специалиста по РФ – для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу – брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле.

Ранее рассекреченные архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, не собирался отказываться от противоборства с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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