 

Рубль на открытии укрепился к доллару на 5 копеек, подешевел к евро на 6,25 копейки, а к юаню потерял 0,1 копейки

08.02.2023, 7:37, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепился к доллару на 5 копеек, к евро подешевел на 6,25 копейки, а к юаню потерял 0,1 копейки, свидетельствуют данные торгов.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов укрепилась к доллару на 5 копеек, до 71,1 рубля, к евро подешевела на 6,25 копейки, до 76,12 рубля, к юаню потеряла 0,1 копейки и составила 10,456 рубля, передает ТАСС.

Накануне курс доллара на Мосбирже превысил 71 рубль впервые с 9 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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