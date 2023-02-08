Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
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Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция РФ в Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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