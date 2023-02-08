Успенская отменила торжества по случаю дня рождения после тяжелого удара

В Санкт-Петербурге после долгого перерыва чествовали звезд – обладателей самой престижной российской музыкальной премии “Золотой граммофон”. Одним из самых сильных моментов концерта стал дуэт Любови Успенской и Елены Север “Россия”.

Многие помнят эту композицию в исполнении живущей ныне в Израиле Аллы Пугачевой. Но мало кто знает, что изначально Илья Резник написал ее для Любови Успенской. В 1992 году поэт со своим театром уехал на гастроли в США с музыкальным спектаклем “Игра в Распутина, или Ностальгия по России” и “застрял” там на два года. Из-за финансовых проблем Резник был вынужден написать много песен для эмигрантов из России, в том числе и для Успенской.

И как же мощно сегодня в ее исполнении звучат эти строчки:

Россия! Я верю в твои силы,

Узнаешь ты, где правда, а где ложь,

Россия, настанет и наш день, Россия,

И ты святые крылья обретешь.

А после выступления Любовь Успенская призналась “Дни.ру”, что праздновать 24 февраля свое 69-летие не собирается. И настроение не то, и обстановка в мире, и год с начала специальной военной операции на Украине веселью не способствуют.

“В прошлом году я хотела красиво отметить день рождения, – вспоминает певица. – Заказала ресторан, оркестр, созвала друзей. И хоть дата была не “круглая”, я решила все равно собраться вместе, потому что люди устали во время пандемии и карантина, хотелось порадовать их, чтобы они немножко начали жить, больше позволять себе. Но 24 февраля началась спецоперация”.

Тут же стали писать, что-де Успенская закатила банкет в такое сложное время. Для артистки, по ее признанию, это был тяжелый удар! “Поэтому в этом году я все отменила – не хочу праздновать. Приурочу торжества ко дню победы России”, – заверила певица.