 

“Убившая” мужа Ходченкова впервые за год появилась на публике: Вся в черном

08.02.2023, 7:32, Разное
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Впервые за 10 месяцев актриса театра и кино Светлана Ходченкова появилась
на публике. Поклонники уже всерьез начали переживать за звезду — она не
выходила на красные дорожки, почти не показывала лицо в социальных сетях, не общалась
с журналистами. Никто так и не выяснил, что происходит с актрисой.

Но вот спустя почти год отсутствия Ходченкова вышла на премьеру сериала
“Я “любила” мужа”, в котором сыграла главную роль. Главная
героиня Ксения случайно убивает мужа, после чего в ее жизни появляется масса
новых проблем: как спрятать тело, сообщить детям и начать обеспечивать семью.

Поклонники предположили, что “убившая” мужа Светлана Ходченкова,
сыгравшая главную роль, решила поддержать тематику проекта. На премьера она
появилась вся в черном. Будто бы в ее жизни действительно траур. Актриса
выбрала элегантный наряд из жакета с юбкой и черные туфли на каблуке.

Позировала для фотографий Светлана в одиночестве. Актриса не афиширует личную
жизнь, поэтому поклонникам только остается догадываться о статусе блондинки.
Одни говорят, что Ходченкова крутит роман со Слепаковым, другие подозревают ее
в связи с Павлом Манченко.


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