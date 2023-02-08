“Убившая” мужа Ходченкова впервые за год появилась на публике: Вся в черном

Впервые за 10 месяцев актриса театра и кино Светлана Ходченкова появилась

на публике. Поклонники уже всерьез начали переживать за звезду — она не

выходила на красные дорожки, почти не показывала лицо в социальных сетях, не общалась

с журналистами. Никто так и не выяснил, что происходит с актрисой.

Но вот спустя почти год отсутствия Ходченкова вышла на премьеру сериала

“Я “любила” мужа”, в котором сыграла главную роль. Главная

героиня Ксения случайно убивает мужа, после чего в ее жизни появляется масса

новых проблем: как спрятать тело, сообщить детям и начать обеспечивать семью.

Поклонники предположили, что “убившая” мужа Светлана Ходченкова,

сыгравшая главную роль, решила поддержать тематику проекта. На премьера она

появилась вся в черном. Будто бы в ее жизни действительно траур. Актриса

выбрала элегантный наряд из жакета с юбкой и черные туфли на каблуке.

Позировала для фотографий Светлана в одиночестве. Актриса не афиширует личную

жизнь, поэтому поклонникам только остается догадываться о статусе блондинки.

Одни говорят, что Ходченкова крутит роман со Слепаковым, другие подозревают ее

в связи с Павлом Манченко.