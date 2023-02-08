 

Германия снова собирает саммит по беженцам — из-за перегрузки регионов

08.02.2023, 6:52, Разное
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Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер сказала о скором проведении нового саммита по вопросу размещения беженцев, пишет Der Spiegel. Недавно представители немецких региональных властей снова жаловались на перегруженность в связи с увеличением потока мигрантов.


AP

Глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер анонсировала саммит по вопросам содержания беженцев, пишет Der Spiegel: основная причина такого шага заключается в сложностях, сопровождающих работу с беженцами. По словам Фэзер, необходимо сделать всё возможное, для того чтобы облегчить нагрузку на муниципалитеты. Конкретной даты саммита Фэзер пока не называла.

Издание напоминает, что предыдущая встреча Фэзер с представителями федеральных земель и муниципалитетов на тему размещения беженцев прошла в октябре 2022 года. Недавно муниципальные и региональные власти вновь сообщили о чрезмерной нагрузке из-за большого потока беженцев. Кроме того, новый саммит потребовали представители оппозиции. Фэзер отметила, что власти уже предприняли ряд мер: в частности, предоставили более 300 объектов для размещения людей.

«За прошедший год мы выделили 3,25 миллиарда евро одним только муниципалитетам», — приводит издание слова Фэзер. Она также заявила, что её ведомство уже заготовило дополнительно €2,7 миллиардов финансовой помощи. При этом глава МВД ФРГ отметила, что некоторые региональные власти не всегда расходуют эти средства исключительно на нужды размещения беженцев.


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